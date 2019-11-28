Встреча представителей руководства НАТО и ВС России в Баку является свидетельством стратегических отношений Азербайджана и с Соединенными Штатами, и с Россией.

Об этом сказал в беседе с Day.Az американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс, комментируя состоявшуюся в Баку очередную встречу в формате Россия-НАТО.

Напомним, что 26 ноября текущего года в азербайджанской столице встретились начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов и глава Военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич.

Азербайджанская Республика, по словам американского эксперта, имеет одну из самых сильных армий, прекрасно подготовленных военных специалистов и хорошо обученный персонал. Возможности Азербайджана позволяют ему приобретать самое современное вооружение.

"Дипломатия и стратегия национальной обороны Азербайджана, а также дальновидная политика Президента привели к тому, что разница между уровнем развития страны и тем, что происходит сейчас в Армении, становится все более серьезной. Под руководством Президента Ильхама Алиева страна развивает свои впечатляющие экономические достижения и укрепляет свои вооруженные силы ", - отметил эксперт.

Питер Тейс подчеркнул, что двусторонние встречи генералов России и НАТО в Баку имеют большое значение, этот диалог будет способствовать дальнейшему эффективному сотрудничеству между сторонами. Такие встречи помогают ослабить напряженность на мировой арене и стабилизировать импульс конкуренции великих держав.

"Баку проводит эти двусторонние встречи в рамках своего вклада в дело сохранения мира в регионе, укрепления трансконтинентальной безопасности и здорового национального экономического роста. Азербайджан также способен оперативно предпринимать действия по устранению региональных рисков. А безопасная среда для такого диалога имеет первостепенное значение", - сказал Питер Тейс.

Лейла Таривердиева