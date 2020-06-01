Президент Ливана поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Ливанской Республики генерал Мишель Аун направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Ливана и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики, желаю народу Азербайджана мира и процветания.

После установления дипломатических отношений между Ливаном и Азербайджаном наши двусторонние связи стали еще теснее. Уверен, что наши страны могут опереться на эту прочную базу для более яркого будущего наших народов.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравительном письме.