https://news.day.az/politics/1261451.html Джейхун Байрамов встретится с Эрдоганом
Джейхун Байрамов встретится с Эрдоганом
Продолжается визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию.
В рамках визита Джейхун Байрамов встретится с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре