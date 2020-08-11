Джейхун Байрамов встретится с Эрдоганом

Продолжается визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Турцию.

В рамках визита Джейхун Байрамов встретится с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.