Сорос теперь замахивается на Азербайджан

Не жалеющий на "цветные революции" по всему постсоветскому пространству сотни миллионов долларов филантроп Джордж Сорос теперь протягивает свои грязные руки к Азербайджану.

Вряд ли сегодня кого-либо можно удивить тем мнением, что посредством сети многочисленных структур, Сорос финансирует и осуществляет государственные перевороты. В 1993 году финансовый спекулянт Сорос открыл благотворительный Фонд "Открытое общество". Акцент на постсоветском пространстве скандально известный филантроп решил сделать на образовании.

Еще в июле Президент Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с Эмином Амруллаевым в связи с назначением его министром образования, отметил, что воспитание молодежи в духе патриотизма имеет особое значение, поскольку сегодня порой некоторые внешние круги пытаются отравить умы нашей молодежи, привить ей чуждые нашему народу ценности.

Действительно, структуры Сороса всячески пытались воспитать молодое поколение, ориентированное на ценности, которые в долгосрочной перспективе были нацелены на размывание национальной идентичности азербайджанцев. Однако в конце 2014 года офис Института "Открытое общество" в Баку, функционирующий в столице 17 лет, закрылся и, казалось бы, Сорос отказался от своей мечты дестабилизировать Азербайджан.

Тем не менее, программа стирания национальной самоидентификации в ряде стран бывшего СССР все-таки принесла свои плоды. Например, в Армении сформировалось новое поколение молодежи, которое отвергает свое прошлое и презрительно относится к своим предкам, воевавшим против немецкого фашизма, но при этом предстает в экстазе, когда в центре Еревана был установлен памятник Гарегину Нжде, руководителю армянским легионом СС в годы Второй Мировой войны.

Такие неправительственные организации как "Армянская прогрессивная молодежь", "Молодежь за перемены", "Гражданский молодежный центр" и др. на протяжении нескольких лет запудривали мозги молодому поколению о необходимости выходить на улицы за всё хорошее против всего плохого, что в конечном итоге вылилось в так называемую "бархатную" революцию 2018 года. В результате по сути госпереворота премьер-министром Армении стал Никол Пашинян, который тут же начал расставлять на высокие руководящие посты людей, связанных с Соросом.

Успешно переварив "бутерброд" под названием Армения, Сорос двинулся дальше в сторону Беларуси, где ему подвернулся удобный момент в августе нынешнего года, когда воспользовавшись недовольством части населения, главный спонсор "цветных революций" попытался вызвать волну протестов для свержения власти в стране.

Не солоно хлебавши, Сорос посредством своих наемных медиа-киллеров решил в очередной раз огрызнуться на Азербайджан.

Завоевавший популярность в качестве основного координатора массовых протестов в Беларуси и базирующийся на территории Польши белорусский Telegram-канал Нехта посвятил целый пост Тофигу Ягублу, который решением Низаминского районного суда был приговорен к лишению свободы сроком на четыре года и три месяца.

Видимо, затаившаяся в душе Сороса обида на нашу страну продолжает то и дело гложить его, судя по очередным попыткам искусственно нагнетать обстановку в Азербайджане. Подливая масло в огонь в "дело" Тофига Ягублу под предлогом "поддержки политзаключенных", Сорос на самом деле преследует всё ту же цель - поработить Азербайджан и навязать нашей стране свое собственное понимание вектора развития.

Не получится. Сегодняшний Азербайджан в корне отличается от того, каким он был в самом начале своей независимости и прошедший тяжелые испытания для своей государственности. Нынешняя молодежь Азербайджана самостоятельно различает врагов и друзей нашей страны. В тяжелые июльские дни нынешнего года, когда армяне совершили провокацию на азербайджано-армянской границе в Товузе, азербайджанская молодежь как в стране, так и за рубежом продемонстрировала солидарность, взаимную поддержку и самое главное - любовь к Родине.

Планы Сороса по Азербайджану провалились еще в 2014, и тем более не суждено им сбыться сегодня.

Байрам Эльшадов