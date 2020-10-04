Главарь карабахских сепаратистов Араик Арутюнян тяжело ранен

"Нацеливание на города и села является составной частью оккупационной политики Армении, которая длится более 30 лет".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что на азербайджанские города сбрасываются кассетные бомбы:

"Армения - террористическое государство. Азербайджан не оставляет без ответа ни одну из этих атак. Сейчас сообщается, что этот огонь был направлен с оккупированных территорий по приказу главы так называемой "Нагорно-Карабахской республики" Араика Арутюняна. Я хочу отсюда обратиться к Араику Арутюняну: "Ты спрятался в бункере, азербайджанская армия нашла тебя и там".

В результате точного удара нашей армии Арутюнян получил тяжелое ранение.

"Других сепаратистов ждет та же участь", - заключил Гаджиев.