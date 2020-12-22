Армения потеряет государственность

Если бы в период активной фазы Второй карабахской войны Армения дала бы гарантии на вывод своих войск из оккупированных территорий нашей страны, то Азербайджан тотчас же прекратил бы боевые действия. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян пошел на поводу у националистов и продолжил войну. Поэтому именно он несет ответственность за гибель военнослужащих и мирных людей как с азербаджанской, так и с армянской стороны.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджана Айдын Гусейнов.

Как отметил депутат, по итогам 44-дневной карабахской войны Армения была вынуждена капитулировать. От армянской оккупации было освобождено более 300 населенных пунктов, городов, сел, поселков, стратегических высот.

"В первые дни войны армянское военно-политическое руководство осознало неизбежный проигрыш, но наотрез отказывалось прекращать боевые действия. В итоге Пашинян был вынужден подписать акт капитуляции. Справедливая позиция Азербайджана нашла свою поддержку в ходе 44-дневной войны. Президент России Владимир Путин заявил, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Это заявление было в первую очередь адресовано тем реваншистским силам, которые хотят пересмотра итогов Второй карабахской войны. Такие силы по-прежнему доминируют в Армении. Поэтому заявление Путина является серьезным сигналом тем, кто хочет помешать реализации трехстороннего заявления.

Парламентарий подчеркнул, что некоторые зарубежные круги, оказавшись вне процесса, начали создавать напряженность.

"Мы стали свидетелями ряда заявлений со стороны западных стран, пытающихся дестабилизировать ситуацию. В частности, были использованы определенные механизмы воздействия в связи с напряженной ситуацией в Армении. Активно использовалась инфраструктура Сороса, который прямо заинтересован в срыве договоренностей. Этим планам пока не суждено сбыться, но если Ереван откажется соблюдать трехстороннее заявление по Карабаху, то Армения потеряет государственность", - заключил Айдын Гусейнов.

Абдул Керимханов