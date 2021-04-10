Армянские депутаты угрожают Туралу Гянджалиеву

Сотрудник Комитета по внешним связям парламента Армении пригрозил руководителю азербайджанской общины Нагорного Карабаха Туралу Гянджалиеву со словами "мы отрежем ему голову в тюрьме".

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил в "Facebook" Турал Гянджалиев.

Председатель общины отметил, что за поведение, являющееся наглядным свидетельством азербайджанофобии и этнической ненависти, разжигаемой в Армении долгие годы, этот человек должен быть отстранен от должности в самое ближайшее время.