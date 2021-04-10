https://news.day.az/politics/1332868.html Армянские депутаты угрожают Туралу Гянджалиеву - ФОТО
Армянские депутаты угрожают Туралу Гянджалиеву - ФОТО
Сотрудник Комитета по внешним связям парламента Армении пригрозил руководителю азербайджанской общины Нагорного Карабаха Туралу Гянджалиеву со словами "мы отрежем ему голову в тюрьме".
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил в "Facebook" Турал Гянджалиев.
Председатель общины отметил, что за поведение, являющееся наглядным свидетельством азербайджанофобии и этнической ненависти, разжигаемой в Армении долгие годы, этот человек должен быть отстранен от должности в самое ближайшее время.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре