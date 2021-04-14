Президент Ильхам Алиев: Чем будет заниматься Минская группа, нам пока неизвестно
Чем будет заниматься Минская группа, нам пока неизвестно. Мы ждем от них креативных идей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая с заявлениями для печати с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
"Также сказал Александру Григорьевичу, что один формат, связанный с городом Минск, в общем-то остался в истории. Минская группа существует, но конфликт урегулирован. И чем будет заниматься Минская группа, нам пока неизвестно. Мы ждем от них креативных идей. Мне вот наш министр иностранных дел сегодня доложил, что после моего вчерашнего комментария о деятельности Минской группы, она сделала заявление. Я с ним, естественно, ознакомлюсь. Но, как говорится, надеюсь, что все другие форматы, связанные с городом Минск, также будут урегулированы мирным путем. Мы хотели урегулировать конфликт с Арменией мирным путем на протяжении почти что 30 лет. И то, что мы были верны переговорному процессу, говорит о наших намерениях. Поэтому то, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, в этом, естественно, повинна страна-оккупант. Если бы они прислушались к моим призывам, настоятельным требованиям покинуть наши территории до войны и даже во время войны, то последствия войны не были бы столь болезненными для Армении. Во всем виноваты они сами. Мы восстановили справедливость, в том числе историческую справедливую, международное право и выполнили резолюции Совбеза ООН", - сказал глава государства.
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