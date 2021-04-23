Армения совершает преступление против человечности

Проблема разминирования освобожденных азербайджанских районов стоит на сегодняшний день крайне остро, поскольку без этого там попросту невозможно жить.

Как передает Day.Az, об этом заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов, комментируя слова содокладчика Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении Киммо Кильюнена о том, что внутренне перемещенные граждане Азербайджана хотят вернуться на родную землю, но не могут из-за ее минирования оккупационными силами Армении.

"Проблема разминирования стоит необыкновенно остро, на уровне гуманитарной катастрофы. Жить на территории, которая не дает возможности просто безопасно ходить, физически невозможно. Около 750 тыс азербайджанских переселенцев ожидают, когда смогут вернуться домой - пока им нельзя этого делать из-за обилия мин. Также это риски для сельского хозяйства, ведь нельзя никоим образом культивировать землю, которая перенасыщена минами", - прежде всего сказал он.

"Таким образом, с одной стороны, это проблема гуманитарная, а с другой - экономическая, не говоря о том, что в ней есть и ярко выраженная политическая составляющая. Международные организации, которые высказываются по этому поводу, ведут себя весьма характерно. В течение почти трех десятилетий французские и американские компании присутствовали там, но ровным счетом ничего не сделали с проблемой минирования земли - а при том все это время озвучивались заявления, что работа по разминированию именно с помощью международных организаций из структур ООН ведется и в Кельбаджарском районе, и в Агдамском, и у Шуши. Якобы они разминировали порядка 90% территорий", - обратил внимание Александр Артамонов.

"Когда же территории вернулись к законному владельцу Азербайджану и были проведены соответствующие изыскания Агентством по разминированию ANAMA, выяснилось, что все стационарные минные поля остались на месте. Возникает вопрос, куда делись деньги, кто их потратил и кого прикрывали эти заявления? Я думаю, что международные организации должны вести себя более скромно, потому что были уличены, фактически, во лжи. Никакой помощи со стороны Западной Европы Азербайджану сейчас не оказывается - в отличие от той помощи, которую он получает от Турции и от России, действующей в той зоне ответственности, которую признал за ней Азербайджан", - подчеркнул эксперт.

Политическая составляющая кроется в том, Армения упорно отказывается предоставить Азербайджану карты минных полей, хотя они у нее есть. "Предоставление отчетности по минным полям помогло бы быстрее справиться, как минимум, со стационарными полями, установленными до Второй Карабахской войны. Конечно, там есть и военные поля, и Азербайджан это понимает, признавая, что во время ведения боевых действий, часть минных полей ставилась бесконтрольно и их никак учесть невозможно - однако стационарные поля, которые армянские войска ставили на протяжении трех десятков лет, Еревану хорошо известны. Не могли армянские солдаты не знать, где что установлено, у них есть документы, и по этим документам старые минные поля могли бы быть эффективно ликвидированы", - указал он.

"Тут важно отметить, что мина от нахождения в земле становится гораздо опаснее, так как коррозия металла и другие порчи механизма приводят к тому, что она может сдетонировать от самой незначительной вибрации почвы. Поэтому именно старые, давно поставленные минные поля представляют наибольшую угрозу. К этому надо добавить, что поля военного времени ограничены же линией фронта, приблизительно ясно, где мины могли ставиться бесконтрольно - а стационарные поля покрывают всю территорию Карабаха. Поэтому непредоставление этой информации является, на мой взгляд, преступлением военного времени, преступлением руководства Армении против человечности", - заключил Александр Артамонов.