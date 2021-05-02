Азербайджан и Израиль выводят отношения на новый уровень

В текущем году Азербайджан намерен открыть в Израиле торговое представительство с дипломатическим статусом и официальное представительство по развитию туризма. Об этом сообщил, выступая на 2-м заседании Совместной азербайджано-израильской межправительственной комиссии, и министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Это отличная новость, которую, думается, давно ждали и в Азербайджане, и в Израиле. Между нашими странами сушествуют давние и очень прочные взаимосвязи, вытекающие из сложившихся столетия назад беспроблемных отношений между азербайджанским и еврейским народами. В Израиле очень высоко ценят тот факт, что на территории Азербайджана никогда не было антисемитизма и евреи всегда чувствовали себя здесь в полной безопасности. Поэтому отношения между государствами строились и строятся на основе взаимного доверия и взаимных интересов.

Долгожданное открытие в Израиле торгпредства Азербайджана и представительства по туризму создаст новые возможности для взаимодействия в самых разных сферах. Таких структур очень не хватало. Их отсутствие, конечно, не мешало развитию сотрудничества, но институализация торгово-экономических связей создаст условия для перевода отношений двух стран на новый уровень.

Наша страна является одним из основных экспортеров нефти для Израиля, обеспечивая почти половину ее потребностей в углеводородах. Израиль заинтересован также в участии азербайджанских компаний в разведке газа на своей территории. В свою очередь, Азербайджан развивает "зеленую" энергетику, и тут опыт Израиля может очень ему пригодиться, так как эта страна давно и успешно развивает данную сферу и обладает интересными технологиями в области солнечной и ветровой энергетики.

Хотя из-за пандемии был остановлен взаимный туристический поток, но обе страны надеются на возобновление туризма в ближайшем будущем. До пандемии число израильских туристов, прибывающих в нашу страну, было хоть и не высоким, но неуклонно росло год от года. В свою очередь, азербайджанские туристы проявляли большой интерес к израильскому направлению.

В последние годы израильские компании стали проявлять все больше интереса к сельскохозяйственной сфере Азербайджана. Израиль обладает огромным опытом в этой области, а Азербайджан - плодородной землей, прекрасными климатическими условиями, водными ресурсами и человеческим потенциалом. Имеются все условия для применения здесь самых передовых технологий, успешно показавших себя в Израиле. В этом плане участие израильских компаний в работах по возрождению освобожденных от армянской оккупации территорий представляет значительный интерес. Одна из компаний уже присоединилась к проекту "умное село", осуществляемому в освобожденном селе Агалы Зангиланского района. Специалисты из Израиля создадут в местном хозяйстве крупную буйволиную ферму и наладят производство высококачественных сыров.

Неоценимую поддержку оказали Азербайджану государство и народ Израиля в период 44-дневной освободительной войны. За эти 44 дня наши страны еще более сблизились. Мы никогда не забудем искренней поддержки и участия государства и народа Израиля и в дни войны, и после нее. Речь идет не только о высокоточном израильском вооружении, успешно громившем врага в Карабахе. Необходимо напомнить, например, и о приезде в Азербайджан в начале марта делегации израильских офтальмологов, которые, сделав совершенно безвозмездно десятки операций участникам войны, вернули им способность видеть. Можно ли такое забыть?..

СЛОВЛ ЭКСПЕРТУ

Депутат Милли Меджлиса, член межпарламентской группы дружбы с Израилем Расим Мусабеков:

"Я приветствую это заявление министра Микаила Джаббарова. Понятно, что он озвучил решение, принятое на более высоком уровне. Будет открыто не только торгпредство, но и бюро по туризму.

Что же касается дипломатического статуса, то им обладают все наши торгпредства в других странах и в этом нет ничего необычного. Просто это первый случай, когда торгпредство открывается в стране, в которой посольство еще не действует. Уверен, что в недалеком будущем будет открыто полноценное дипломатическое представительство Азербайджана в Израиле. Это вытекает из неоспоримого факта тесных политических, торгово-экономических, военно-технических, культурных и человеческих отношений.

Напомню, что Израиль входит в первую десятку торгово-экономических партнеров Азербайджана. Причем, эти связи не исчерпываются нашими поставками нефти, а взамен - приобретением израильского оружия и военной техники. Хотя, надо сказать, высокое качество израильского оружия в руках азербайджанских военных очень хорошо подтвердилось во второй Карабахской войне. Роль Израиля в модернизации азербайджанской армии, его принципиальная поддержка нам на международной арене, взаимодействие в сфере противодействия терроризму - все это для Азербайджана, конечно, чрезвычайно важно. Но запланированное к открытию торгпредство должно будет продвигать уже иные вопросы, относящиеся к мирной сфере.

Мы заинтересованы в сотрудничестве и использовании опыта Израиля в развитии высокоинтенсивного сельского хозяйства, информационных технологий, химии, медицины и пр. В свою очередь, Азербайджан готов делиться опытом и участвовать в разработке газовых месторождений, открытых на морском шельфе Израиля. Очень важно человеческое измерение наших отношений. В Израиле проживает около 100 тысяч людей, которые сами или их родители, кто-то из членов семьи родились в Азербайджане, либо когда-то жили в нашей стране.

Даже после нескольких волн эмиграции, в Азербайджане проживает около 10 тысяч евреев и сохранилась уникальное место их компактного проживания - поселок Красная Слобода в Губе. У нас в стране действует несколько синагог, в парламенте заседает депутат иудейского вероисповедания. В летний период ежедневно между нашими странами совершались авиаперелеты. Полагаю, что после снятия ограничений, введенных из-за пандемии, туристические потоки быстро восстановятся.

В Израиле действуют посольства Египта, Иордании, Казахстана и Узбекистана. Турция тоже выразила желание восстановить полноценное функционирование своего посольства. Ожидается открытие дипломатических представительств Марокко, Катара и некоторых других мусульманских стран. В Милли Меджлисе такое предложение неоднократно озвучивалось, и, думаю, открытие посольства Азербайджана в Израиле не за горами".

Лейла Таривердиева