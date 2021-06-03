Жена Пашиняна лично курировала сокрытие трупов армянских солдат

Самая большая трагедия прошедшей войны - это то, как николовская власть поступает с погибшими. С первых дней войны Анна Акопян лично курировала процесс сокрытия числа жертв с целью размазывания ответственности. И Никол, и Анна Акопян прекрасно осознают, что отвечать им придется в первую очередь за жизни тех мужчин, которых они принесли в жертву ради сохранения своей власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом в своем Телеграм-канале написал бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.

Представляем вашему вниманию полный текст публикации:

"Для того, чтобы понять омерзительность шабаша на крови жертв войны, необходимо отследить хронологию. Итак:

1. Во время войны, 24-го октября, Арцрун Ованнисян поклялся своим именем, что число жертв не превышает 2000.

2. 14-го ноября 2020-го года я опубликовал число погибших, которое доложили Николу - 4750.

3. В тот же день, Минздрав назвал опубликованное мной число "раздутым".

4. По странному совпадению, в то же 14-ое ноября, тот же Минздрав официально признал более 1000 погибших. Утром 14-го ноября официальное число жертв было около 1300, вечером же оно возросло до 2317.

5. 20-го января Тигран Авинян с трибуны парламента заявил, что число жертв не превысит 4000.

6. В начале марта Минздрав заявил о 3577 телах, прошедших экспертизу, а по 428 телам экспертиза проводится.

7. 20-го марта Никол заявил, что число погибших 3250, а 189 семей ждут ответов экспертизы ДНК.

8. Никол 14-го апреля заявил, что у армянской стороны "4000 жертв +- 50".

С момента окончания войны прошло 7 месяцев. Все эти 7 месяцев власть скрывает число погибших, раненых, пропавших без вести и пленных. Скрывает их в подвалах Абовянского туберкулезного центра, где тела погибших разбросаны по полу. Скрывает их в рефрижераторах. Скрывает их еще в нескольких моргах в окружающих Ереван городах. Вам это ничего не напоминает? Ведь только убийце необходимо скрыть тело своей жертвы.

Николов фан-клуб всегда находил отмазки преступлениям: говорили, что Никол неопытный, но честный, обвиняли во всем бывших, хотел как лучше, но ему мешали - вы лучше меня знаете весь этот бред. Но то, что он как последний убийца прячет тела - это абсолютно полное доказательство его преступного замысла. Он изначально планировал это преступление - особо тяжкое массовое убийство.

Планирование, совершение, сокрытие и соучастие - в том числе и вот этим сервильным молчанием, вроде как приличных людей - в этом преступлении, не забудется никогда.