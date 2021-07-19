Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экономическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az.

В заседании, проведенном в видеоформате, участвовали входящие в Рабочую группу по экономическим вопросам представители Администрации Президента, министерств экономики, финансов, энергетики сельского хозяйства, Центрального банка, Государственного агентства по туризму, Фонда возрождения Карабаха, Ипотечно-кредитного гарантийного фонда.

Министерство экономики представило информацию о работе, проделанной с целью выполнения мер, предусмотренных Планом деятельности, принятым Координационным штабом.

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