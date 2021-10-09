Прошел год с начала второй Карабахской войны, завершившейся грандиозной победой Азербайджана. Во время боевых действий азербайджанский народ продемонстрировал всему миру историю мужества и отваги. Сплочённость народа и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в столь ответственный для страны момент стал примером для многих стран. Победа азербайджанской армии под руководством Президента Ильхама Алиева принесла мир и стабильность в регионе.

Об этом Day.Az сказал глава Института изучения мира и дипломатии, председатель Форума дружбы "Пакистан-ШОС", известный пакистанский политолог Мухаммад Асиф Нур.

По его словам, на протяжении прошлого года Армения пыталась переиграть итоги войны и вновь нарушить мир в регионе, однако благодаря грамотной политике Президента Ильхама Алиева все попытки армянского руководства потерпели неудачу.

"Армения незаконно удерживала под оккупацией 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана на протяжении почти 30 лет. По итогам боевых действий, продолжавшихся 44 дня, Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность. Историческая справедивость восторжествовала, от армянской оккупации освобождены значительные территории", - заявил политолог.

Как подчеркнул наш собеседник, Азербайджан в ходе Отечественной войны соблюдал все международные законы войны, не подвергал обстрелу невоенные объекты и мирных жителей.

"Героическая армия Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева с честью сделала то, что от неё требовалось - принесла историческую Победу, которую даже спустя год обсуждает мировое сообщество. Успешная операция ВС Азербайджана вне всякого сомнения войдет в военные учебники", - резюмировал Мухаммад Асиф Нур.

Абдул Керимханов