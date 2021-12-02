Азербайджан и Пакистан подписали Протокол седьмого заседания межправительственной комиссии

Состоялось подписание Протокола седьмого заседания Совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство оборонной промышленности Азербайджана.

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