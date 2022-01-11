В Google Maps могут перестать отображать азербайджанские топонимы на армянском языке

Названия азербайджанских городов и сел на армянском языке на картах американской компании Google в будущем могут быть полностью удалены.

Об этом сказал во вторник журналистам председатель правления юридического лица публичного права "Космическое агентство Азербайджана" ("Азеркосмос") Самеддин Асадов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в этой связи министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана активно сотрудничает с Google в целях изменения отображения топонимов на картах поисковой системы.

"В рамках этого сотрудничества уже изменен ряд топонимов на азербайджанский язык. Центр кибербезопасности также находится в тесном контакте с Google. Если посмотреть карту Google, то можно увидеть, что названия уже отображаются на азербайджанском языке. Это результат нашего сотрудничества. Не исключено, что в будущем названия на карте на армянском языке будут удалены. Для этого нужно работать и убеждать другую сторону - это уже политическая сторона сотрудничества", - сказал Асадов.