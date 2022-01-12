Тюркский мир готов помочь братскому Казахстану вернуться к стабильности и предсказуемости

Автор: Тофик Аббасов

События в Казахстане развивались стремительно и фактически создали некую атмосферу вакуума в казахском обществе. Потому что ничто не предвещало такого быстрого обострения. В каждой стране имеются маргиналы и отщепенцы, люди, которым только и нужны безвластие и смута, люди, любящие половить рыбку в мутной воде. Но было потеряно время, правящие силы Казахстана несколько запоздали с принятием оперативных мер.

Вызывает большое сожаление, что события привели к жертвам: люди потеряли близких, родных, имущество, был нанесен огромный ущерб городскому хозяйству в Алматы, Жанаозене, Актау, других городах.

В этой ситуации тюркский мир не мог оставаться безучастным. СМИД Организации тюркских государств выразил в своем заявлении сожаление по поводу произошедшего, готовность помочь братскому народу Казахстана преодолеть очень тяжелые последствия событий последних дней и наладить жизнь в стране, вернуть ее в нормальное русло, в состояние определенности.

Прежде Организация тюркских государств делала заявления, касающиеся экономического взаимодействия, политического диалога, решения культурных, гуманитарных вопросов. Эта организация впервые столкнулась с подобным форс-мажором, когда Республика Казахстан вдруг оказалась в огне беспредела, смуты и противостояния. Думаю, тюркским странам необходимо провести консультации, чтобы помочь предотвратить дальнейшую эскалацию. Ведь в результате таких событий всегда страдают ни в чем не повинные люди. Кроме того, Казахстан является важным геоэкономическим игроком на большом евразийском пространстве. Он играет незаменимую транзитную роль в перевозках по всем направлениям - Север-Юг, Запад-Восток. У страны большой экономический потенциал, поэтому в интересах тюркских народов, всех соседей - скорейшее восстановление стабильности и предсказуемости в этой стране.

То заявление, которое распространил СМИД Организации тюркских государств, отвечает духу взаимопонимания, когда братские народы, их правительства и ведущие силы стараются содействовать скорейшему преодолению трудностей и выходу на должный уровень взаимодействия и сотрудничества.

К сожалению, к теме тюркского сотрудничества всегда были определенного характера подходы, некоторые круги создавали представление, будто тюркские государства создают какой-то военно-политический блок, готовят какие-то карательные меры против других полюсов и так далее. Эти и все прочие подобные предположения не имеют под собой никаких оснований.

После распада СССР тюркские государства ощутили приход новых веяний, нового времени и, прежде всего, были нацелены на развитие экономического и гуманитарного сотрудничества. Никто никаких политических целей, целей создания военного блока не ставил. Безусловно, между этими странами были четкие взаимоотношения, особенно между соседями. А после победы Азербайджана в 44-дневной войне, создались новые геоэкономические и геополитические реалии, которые предвещают только усиление интеграции. И мне кажется, что президент Токаев и его новое правительство должны воспользоваться моментом, тем, что Организация тюркских государств выразила свою позицию и дала понять, что готова использовать все возможные механизмы для оказания поддержки братскому казахскому народу и содействия его выходу на новый уровень.