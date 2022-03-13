Власти Армении вновь устремили свой взор на Запад

Со стороны может показаться, что премьер-министр Армении Никол Пашинян счел, что "Акела промахнулся" и вновь устремил свой взор на Запад. И даже кто-то вполне сочтет это объяснением наблюдаемого. Более того: совершенно не исключу того, что именно такая трактовка обсуждаемых действий Еревана и необходима сейчас Москве.

Об этом Day.Az сказал российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков, комментируя визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париж и предстоящие встречи главы МИД Армении Арарата Мирзояна в штаб-квартире НАТО.

При этом, продолжил он, куда более реалистично следующее объяснение: "Ереван используется Москвой в качестве одного из каналов непрямого взаимодействия как в большей степени с Евросоюзом в лице Парижа, так и с Североатлантическим альянсом. Это обычная практика в столь сложных ситуациях, одну из которых мы можем наблюдать в эти дни".

Эксперт выразил уверенность, что в случае обращения Москвы по закрытым каналам к Баку со схожей или иной посреднической просьбой, руководство Азербайджана окажет содействие своему стратегическому партнеру, а с недавних пор и союзнику.

"Тем более, что успешный опыт такого взаимодействия есть, когда во многом именно благодаря личному участию Президента Азербайджана Ильхама Алиева удалось снять напряженность между Москвой и Анкарой после событий осени 2015 года.

И что-то мне подсказывает: диалог между Москвой и Баку в этом вопросе уже присутствует. И это логично укладывается не только в многолетние личные отношения наших двух лидеров, но и подписанную в Москве 22 февраля этого года "Декларацию о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой"", - сообщил он.

По его словам, невзирая на то, что формально Армения ближе к России, являясь участником ЕАЭС и ОДКБ, взаимодействие на линии Владимир Путин-Ильхам Алиев я бы назвал куда более весомым и значимым.

"Объяснением чему, конечно же, большее влияние Азербайджана на мировой арене, ставшее результатом мудрой и дальновидной внешней политики Президента Ильхама Алиева В частности, Москва может рекомендовать Еревану (уйду от формулировки "отдавать распоряжение") заняться таким-то и таким-то и вряд ли на уровне первых лиц. А вот к Баку - исключительно обратиться и обязательно в личном конфиденциальном разговоре. Уверен, таковой непременно состоялся в ходе недавней встречи в Москве на высшем уровне. И обсуждалось на нем многое, в т.ч. и на тот момент еще не вошедший в острую фазу кризис вокруг Украины", - подытожил Виталий Арьков.

Абдул Керимханов