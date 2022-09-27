В Культурном центре СГБ Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню памяти - ФОТО
27 сентября в связи с Днем памяти в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана был показан подготовленный Бакинским муниципальным театром спектакль "Ты вернешься", поставленный на основе одноименной пьесы заслуженного артиста, режиссера Бахруза Вагифоглу.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе СГБ, в спектакле повествуется о массовой резне, геноциде и других жестоких преступлениях, которые совершались против азербайджанского народа на протяжении истории, о судьбах людей, потерявших своих близких в войнах.
Среди зрителей были участники Отечественной войны Азербайджана, сотрудники СГБ и ветераны органов безопасности, курсанты Академии СГБ имени Гейдара Алиева.
Спектакль был встречен зрителями с большим интересом.
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