В Культурном центре СГБ Азербайджана прошло мероприятие, посвященное Дню памяти

27 сентября в связи с Днем памяти в Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана был показан подготовленный Бакинским муниципальным театром спектакль "Ты вернешься", поставленный на основе одноименной пьесы заслуженного артиста, режиссера Бахруза Вагифоглу.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе СГБ, в спектакле повествуется о массовой резне, геноциде и других жестоких преступлениях, которые совершались против азербайджанского народа на протяжении истории, о судьбах людей, потерявших своих близких в войнах.

Среди зрителей были участники Отечественной войны Азербайджана, сотрудники СГБ и ветераны органов безопасности, курсанты Академии СГБ имени Гейдара Алиева.

Спектакль был встречен зрителями с большим интересом.