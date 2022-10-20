Открытие Зангиланского аэропорта демонстрирует важность Восточного Зангезура как регионального транспортного узла - МНЕНИЕ
Открытие сегодня Зангиланского международного аэропорта с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана является очень важным событием в истории Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом Trend сказал в четверг депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев.
По его словам, строительство и ввод в эксплуатацию в короткие сроки этого аэропорта показывают важность Восточного Зангезура с точки зрения превращения региона в транспортный узел.
"Участие Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в церемонии открытия также показывает, что Восточный Зангезур становится важным региональным центром. Считаю, что открыв этот аэропорт, мы еще раз демонстрируем, что являемся сторонниками устойчивого мира", - сказал Гянджалиев.
Он отметил, что открытие Зангиланского аэропорта во вторую годовщину со дня освобождения Зангилана от оккупации является месседжем мира и справедливости, а также того, что подобные мегапроекты будут осуществляться в регионе и впредь.
Гянджалиев подчеркнул, что в период, когда весь мир сталкивается с энергетическим и продовольственным кризисом, Азербайджан предлагает новые транспортно-коммуникационные проекты.
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