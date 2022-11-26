Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

26 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как сообщили в субботу Day.Az в МИД, в ходе встречи были обсуждены усилия по процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, возможные дальнейшие шаги.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника об элементах мирного договора, подготовленного на основе 5 базовых принципов, представленных Азербайджаном, и обсуждениях, проведенных в Вашингтоне по комментариям армянской стороны. Также было отмечено, что армянская сторона продолжает военную деятельность против Азербайджана, грубо нарушая положения трехстороннего заявления, предоставлена информация о минной угрозе и новом факте обнаружения мин армянского производства 2021 года. Была подчеркнута важность выполнения обязательств по взаимному открытию коммуникаций в регионе, а также то, что обязательства Армении в этом направлении до сих пор не выполнены. Вместе с тем были представлены взгляды азербайджанской стороны по вопросу реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Спецпредставитель Тойво Клаар заявил о намерении Европейского союза продолжать усилия по установлению мира и стабильности в регионе, открытию коммуникаций. Он подчеркнул важность процесса нормализации и ориентированных на результат переговоров между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по отношениям между Азербайджаном и Европейским союзом.