Информация о блокаде Лачинской дороги Азербайджаном не соответствует действительности

Информация о блокаде Лачинской дороги Азербайджаном не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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