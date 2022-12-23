https://news.day.az/politics/1522398.html Информация о блокаде Лачинской дороги Азербайджаном не соответствует действительности - Джейхун Байрамов
Информация о блокаде Лачинской дороги Азербайджаном не соответствует действительности - Джейхун Байрамов
Информация о блокаде Лачинской дороги Азербайджаном не соответствует действительности.
Как передает Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре