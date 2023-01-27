За последние 2 года на дипмиссии Азербайджана совершено 5 нападений

Решительно осуждаем любое нападение на дипломатические миссии и призываем принимающую страну соблюдать Венскую конвенцию.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом написал на своей стране в Twitter глава представительства Азербайджанской Республики при НАТО Джафар Гусейнзаде.

"Сегодня было совершено нападение на посольство Азербайджана в Иране. Один сотрудник Службы безопасности погиб и двое ранены. За последние 2 года произошло 5 нападений на азербайджанские дипломатические миссии. Решительно осуждаем любое нападение на дипломатические миссии и призываем принимающие страны выполнять Венскую конвенцию ", - отмечается в сообщении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование террористической атаки.