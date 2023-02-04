Иностранные путешественники в Шуше - ФОТО
Международная делегация из влиятельных травел-персон мира прибыла в город Шуша.
Как передает корреспондент Trend, второй остановкой путешественников стала жемчужина Кавказа - город Шуша, передает Day.Az.
В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.
В ходе поездки путешественники также ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.
Отметим, что путешественники уже посетили Азыхскую пещеру - исторический памятник в Ходжавендском районе.
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