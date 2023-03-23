Утверждения о якобы "вызове" посла Азербайджана в МИД Нидерландов являются очередной манипуляцией Армении - Айхан Гаджизаде
Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал распространившиеся в армянской прессе утверждения о якобы "вызове" посла Азербайджана в Нидерландах в МИД этой страны и "напоминании ему о том, что Азербайджан не выполняет решения Международного суда в отношении Лачинской дороги", сообщает в четверг Day.Az.
"Эти утверждения, тиражируемые армянской прессой, являются очередной ложью и манипуляцией армянской стороны, не отражая истины. Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Нидерландов не вызывали в МИД этой страны. Последняя встреча посла в МИД Нидерландов состоялась по его собственной инициативе 15 марта", - сказал Гаджизаде.
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