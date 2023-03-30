Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Палестины

30 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Палестину встретился с премьер-министром этой страны Мухаммедом Штайе.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, на встрече были обсуждены повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной в различных сферах, вопросы взаимодействия на многосторонних платформах, а также региональная ситуация.

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