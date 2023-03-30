https://news.day.az/politics/1551103.html Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Палестины - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром Палестины - ФОТО
30 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Палестину встретился с премьер-министром этой страны Мухаммедом Штайе.
Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, на встрече были обсуждены повестка двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Палестиной в различных сферах, вопросы взаимодействия на многосторонних платформах, а также региональная ситуация.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре