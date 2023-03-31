Диаспорские организации требуют от международной общественности дать политико-правовую оценку геноциду азербайджанцев

Руководители азербайджанских диаспорских организаций, функционирующих в зарубежных странах, распространили заявление, требующее от мирового сообщества дать политико-правовую оценку мартовским событиям 1918 года и признать их как геноцид.

Как сообщили Day.Az в пятницу в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, в заявлении говорится, что кровавая резня, учиненная с 30 марта по 1 апреля 1918 года большевиками и армянскими вооруженными бандитскими отрядами в Азербайджане, является одним из геноцидов, совершенных армянами против азербайджанцев, преступлений против человечности.

"Десятки тысяч мирных, безоружных людей были зверски убиты - сожжены, подвергнуты пыткам, что служит наглядным показателем жестокости армян. Во время учиненного армянскими дашнаками геноцида были разрушены и сожжены более 150 сел Карабаха, 110 сел Шамахинского, 167 сел Губинского, 115 сел Зангезурского уездов, 98 сел Карсской области, десятки тысяч мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, убиты из-за этнической и религиозной принадлежности. В городе Иреван, являющемся древней азербайджанской землей, и в его окрестностях были разрушены 199 сел, убиты 132 тысячи азербайджанцев. Обнаруженное в Губинском районе массовое захоронение наглядно подтверждает совершенные армянами в 1918 году преступления геноцида", - говорится в заявлении.

Подчеркивая, что азербайджанское государство осуществляет деятельность, направленную на признание геноцида азербайджанцев, авторы заявления отмечают, что в указе "О геноциде азербайджанцев" от 26 марта 1998 года, подписанном основателем современного азербайджанского государства, выдающимся политическим и государственным деятелем Гейдаром Алиевым, этим событиям дана политическая оценка и официально заявлено, что азербайджанцы подверглись геноциду со стороны армян. Pаспоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 декабря 2009 года было принято решение о создании Губинского мемориального комплекса геноцида.

В заявлении говорится, что преступления армян против азербайджанцев, депортация азербайджанцев продолжались и в годы советской власти, и что мировая общественность до сих пор не дала политико-правовой оценки геноциду 31 Марта. Отмечается, что безнаказанность является причиной совершения армянами новых геноцидов. Представители диаспорских организаций требуют от мирового сообщества дать политико-правовую оценку трагедии 31 Марта и признать ее как геноцид.