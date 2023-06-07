В Шуше стартовал международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие до 30 бывших глав государств и правительств.

В ходе панельных заседаний, которые пройдут в рамках мероприятия, будут обсуждаться вопросы энергетики, экономики, окружающей среды, капитала, культурного наследия.

Первый день двухдневного мероприятия пройдет в Шуше, а второй - в Гяндже.