https://news.day.az/politics/1571191.html В Шуше стартовал международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал" - ФОТО
В Шуше стартовал международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал" - ФОТО
В Шуше стартовал международное мероприятие на тему "Реконструкция, мир и интеграция: энергия, экономика, окружающая среда и капитал".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии принимают участие до 30 бывших глав государств и правительств.
В ходе панельных заседаний, которые пройдут в рамках мероприятия, будут обсуждаться вопросы энергетики, экономики, окружающей среды, капитала, культурного наследия.
Первый день двухдневного мероприятия пройдет в Шуше, а второй - в Гяндже.
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