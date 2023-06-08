https://news.day.az/politics/1571766.html Спецпредставитель ЕС прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Спецпредставитель ЕС прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и Грузии Тойво Клаар прибыл с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, об этом дипломат сообщил в Twitter.
"Я очень рад вернуться в Азербайджан. С нетерпением жду завтрашних обсуждений", - написал он.
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