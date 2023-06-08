Спецпредставитель ЕС прибыл с визитом в Азербайджан

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и Грузии Тойво Клаар прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, об этом дипломат сообщил в Twitter.

"Я очень рад вернуться в Азербайджан. С нетерпением жду завтрашних обсуждений", - написал он.