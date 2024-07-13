Поставка первого самолета Leonardo C-27J выводит отношения Азербайджана и Италии на новый уровень

Партнерство между Италией и Азербайджаном, первоначально сосредоточенное в сфере энергетики, распространилось на оборонную промышленность, что продемонстрировала передача Азербайджану военно-транспортного самолета Leonardo C-27J Spartan. Тем самым, отношения между Азербайджаном и Италией выходят на новый уровень.

Как передает Day.Az, об этом сказано в статье, опубликованной на портале Aeromorning.com, посвященном новостям аэрокосмической индустрии.

Автор подчеркивает, что поставкa "спартанцев" является частью более широкой программы модернизации вооруженных сил Азербайджана.

В статье отмечается, что самолет C-27J является идеальным выбором для военной транспортировки, десантирования с парашютом и оборудованием, тактической поддержки войск на земле, специальных операций, гуманитарных миссий и помощи в случае стихийного бедствия. Самолеты, считающиеся самым эффективным многоцелевым военно-транспортным самолетом в своем классе, включают в себя новую авионику и аэродинамические разработки для повышения эксплуатационной эффективности и производительности.

"Используемый в сложных условиях эксплуатации, от высот Анд до Афганистана, самолет Leonardo C-27J Spartan Next Generation оснащен новой авионикой с 5 цветными многофункциональными экранами, радаром для тактических транспортных задач и усовершенствованными системами связи", - резюмирует автор.