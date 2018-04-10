Саргсян назначил себя премьером. Армяне против

Похоже, интриги в вопросе, кто станет первым лицом в Армении, больше нет. В принципе, ее и не было, но у армянской общественности все-таки оставалась надежда на какие-то позитивные изменения.

По информации "Айкакан жаманак", исполняющий обязанности премьер-министра РА, первый вице-председатель РПА Карен Карапетян рассказал о состоявшейся в субботу встрече с Сержем Саргсяном.

"Мы согласны, что для обеспечения плавного перехода к новой системе управления и ее окончательное формирование в условиях вызовов и проблем, стоящих перед страной, очень важная задача. А также, принимая во внимание успехи, зарегистрированные в нынешней конфигурации управления в последний период, мы решили предложить нашим партийным товарищам сохранить нынешнюю конфигурацию управления, то есть представить кандидатуру Сержа Саргсяна как первого лица. Потому что, повторяю, крайне важно совершить плавный, эффективный переход к новой системе управления со снижением рисков", - сказал экс-премьер.

Таким образом, Саргсян принял решение "предложить партийным товарищам" свою кандидатуру. Что было ожидаемо.

Сами выборы нового главы Армении состоятся 17 апреля в парламенте. Правящая партия ожидает, что все пройдет как по маслу. В РПА уверены, что народ купился на сказки о небывалом экономическом росте, дипломатических успехах и прочих "достижениях" Армении в период президентства Саргсяна.

Однако армянская общественность уже готовится дать отпор намерениям экс-президента воспроизвестись во власти.

По информации Epress.am, площадь Свободы начала готовиться к митингу 13 апреля: мэрия Еревана приняла к сведению уведомления о проведении собрания от трех сил. Такое право получили партии "Страна Абрикоса", "Выход" и фронт "Ради Государства Армения". Фронт начал мероприятия уже 9 апреля, кроме того, проводить собрания он намерен и за пределами столицы.

Главная задача, как отмечается, - не допустить премьерства Сержа Саргсяна.

Самым политическим на мероприятии получилось выступление правозащитника Артура Сакунца, цифрами и фактами доказавшего, насколько не соответствует действительности тезис республиканцев о том, что Серж Саргсян незаменим. Сакунц упомянул о 1 марта, эмиграции, внешнем долге колоссальных размеров, бедности, раскритиковал предлагаемую властью концепцию нация-армия-церковь.

К собравшимся обратился и некто в костюме героя советского мультфильма Чебурашки. Выступая от имени Сержа Саргсяна, он, в частности, заявил, что за 10 лет была создана "фаллоцентристская система". Выступающий прокомментировал и концепцию Сержа Саргсяна, согласно которой, к 2040 году население Армении составит 4 миллиона: он заявил, что это произойдет в случае, если в 2018-ом в стране будет 10 миллионов человек.

За митингом последовало шествие, участников которого призвали в следующий раз привести на площадь друзей и родных.

Готовится к противостоянию и глава парламентской фракции "Елк", член партии "Гражданский договор" Никол Пашинян. Как пишет газета "168 жам", Пашинян заявил, что 17-го апреля, в день выборов премьер-министра, вместе с единомышленниками "возьмет в кольцо" здание парламента. Таким образом, он собирается помешать депутатам проголосовать за Сержа Саргсяна.

А то, что за Саргсяна проголосует большинство депутатов, ни у кого сомнений нет, так как большинство мест в парламенте занимают представители РПА. Но даже если предположить, что кандидатура Саргсяна не наберет большинство голосов, тут тоже имеется выход - парламент немедленно распускается, и премьер назначается напрямую президентом. Кого назначит, если что, новоиспеченный президент Армен Саркисян?

Вопрос риторический.

Зульфугар Ибрагимов