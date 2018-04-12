Состоялся телефонный разговор президентов Украины и Азербайджана

12 апреля 2018 17:39

Президент Украины Петр Порошенко в четверг позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Петр Порошенко поздравил Ильхама Алиева с уверенной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя прогресса и процветания Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонной беседы главы государств выразили удовлетворение развитием связей между странами, с уверенностью подчеркнули дальнейшее укрепление сотрудничества.

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