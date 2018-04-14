Бакир Изетбегович: Босния и Герцеговина внесет вклад в углубление сотрудничества и реализацию совместных с Азербайджаном проектов

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Бакир Изетбегович поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Примите мои самые искренние поздравления по случаю вашего переизбрания Президентом Азербайджана. Уверен, что Ваш богатый опыт и профессионализм позволят достигнуть еще большего прогресса во имя благосостояния граждан Вашей страны. Босния и Герцеговина является искренним другом Азербайджана, и Вы можете быть уверены, что мы внесем вклад в углубление взаимного сотрудничества и реализацию совместных проектов. Господин Президент, отрадно, что в скором времени Вы в новый президентский срок посетите Боснию и Герцеговину. Несомненно, что это внесет вклад в дальнейшее укрепление сотрудничества и традиционной дружбы между нашими народами", - говорится в поздравлении.