59-летняя женщина установила рекорд по количеству отжиманий за час

В Канаде 59-летняя женщина установила рекорд Гиннесса по количеству отжиманий за час, пишет UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Донна Джин Уайлд из Бизера установила новый рекорд среди женщин, сделав 1575 отжиманий за час.

"Мне пришлось сдерживать слезы радости и эмоции, продолжая выполнять отжимания", - поделилась канадка своими эмоциями.

Женщина отметила, что несмотря на усталость, чувствовала себя достаточно сильной и стремилась достичь значительного количества повторений за оставшееся время.