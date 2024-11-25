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Жена Бибера в топе и шортах спустя три месяца после родов - ФОТО

Жена певца Джастина Бибера, Хейли, продемонстрировала фигуру в топе и шортах спустя три месяца после родов. Модель и бизнесвумен поделилась фото в Instagram, передает Day.Az. 28-летняя Хейли Бибер снялась во время тренировки. Модель была запечатлена в черном топе и облегающих коротких шортах. Бизнесвумен также надела белые кроссовки.