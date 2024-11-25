Жена Бибера в топе и шортах спустя три месяца после родов

Жена певца Джастина Бибера, Хейли, продемонстрировала фигуру в топе и шортах спустя три месяца после родов.

Модель и бизнесвумен поделилась фото в Instagram, передает Day.Az.

28-летняя Хейли Бибер снялась во время тренировки. Модель была запечатлена в черном топе и облегающих коротких шортах. Бизнесвумен также надела белые кроссовки. Знаменитость заколола волосы крабиком и сделала макияж с коричневым блеском для губ. Манекенщица выполняла упражнения с утяжелителями на ногах.