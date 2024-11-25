https://news.day.az/popularblog/1710256.html Жена Бибера в топе и шортах спустя три месяца после родов - ФОТО Жена певца Джастина Бибера, Хейли, продемонстрировала фигуру в топе и шортах спустя три месяца после родов. Модель и бизнесвумен поделилась фото в Instagram, передает Day.Az. 28-летняя Хейли Бибер снялась во время тренировки. Модель была запечатлена в черном топе и облегающих коротких шортах. Бизнесвумен также надела белые кроссовки.
Жена Бибера в топе и шортах спустя три месяца после родов - ФОТО
Жена певца Джастина Бибера, Хейли, продемонстрировала фигуру в топе и шортах спустя три месяца после родов.
Модель и бизнесвумен поделилась фото в Instagram, передает Day.Az.
28-летняя Хейли Бибер снялась во время тренировки. Модель была запечатлена в черном топе и облегающих коротких шортах. Бизнесвумен также надела белые кроссовки. Знаменитость заколола волосы крабиком и сделала макияж с коричневым блеском для губ. Манекенщица выполняла упражнения с утяжелителями на ногах.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре