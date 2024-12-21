https://news.day.az/popularblog/1717271.html Дочь Мерил Стрип объявила о второй беременности Актриса Грейс Гаммер и Марк Ронсон станут родителями во второй раз. Как передает Day.Az, об этом сообщает Dailу Mail. 38-летняя дочь Мэрил Стрип пришла на вечеринку, организованную Ронсоном и Джастином Теру в баре Pebble в Нью-Йорке. Актриса появилась в облегающем платье, которое показало ее округлившийся живот.
Дочь Мерил Стрип объявила о второй беременности
Актриса Грейс Гаммер и Марк Ронсон станут родителями во второй раз.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Dailу Mail.
38-летняя дочь Мэрил Стрип пришла на вечеринку, организованную Ронсоном и Джастином Теру в баре Pebble в Нью-Йорке. Актриса появилась в облегающем платье, которое показало ее округлившийся живот.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре