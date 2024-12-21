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Дочь Мерил Стрип объявила о второй беременности

Актриса Грейс Гаммер и Марк Ронсон станут родителями во второй раз. Как передает Day.Az, об этом сообщает Dailу Mail. 38-летняя дочь Мэрил Стрип пришла на вечеринку, организованную Ронсоном и Джастином Теру в баре Pebble в Нью-Йорке. Актриса появилась в облегающем платье, которое показало ее округлившийся живот.