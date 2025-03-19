В Италии выпустили газету, полностью написанную нейросетью

Итальянская газета Il Foglio выпустила экспериментальный номер, в котором все материалы, включая статьи, заголовки и ироничные замечания, написаны нейросетью. Этот экземпляр, названный Il Foglio AI, стал первым в мире, полностью созданным с помощью ИИ. Об этом сообщает издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главный редактор газеты Клаудио Чераза объяснил, что цель эксперимента - продемонстрировать влияние технологий искусственного интеллекта на современную журналистику. По словам Черазы, журналисты в рамках проекта только задавали вопросы ИИ и проверяли ответы, в то время как нейросеть создавала статьи, свободные от явных грамматических ошибок.

Выпуск из четырех страниц доступен как в печатном виде, так и онлайн. В нем отсутствуют личные мнения, глубокая аналитика или живые интервью, характерные для традиционной журналистики. Материалы представляют собой ясные и понятные статьи, не содержащие прямых цитат людей.

В специальном номере можно найти статью о "парадоксе итальянских трампистов", колонку о президенте России Владимире Путине и его невыполненных политических обещаниях, а также статью о реформах в экономике Италии, изменениях в подоходном налоге и повышении заработной платы для 750 тысяч работников.