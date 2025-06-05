Девушка обнаружила загадочную записку дома и не смогла ее расшифровать

Пользовательница Reddit с ником Hejel_oder_wat рассказала на форуме, как обнаружила в доме загадочную записку с надписями на арабском языке. Позднее девушка добавила, что узнала пугающую правду о том, как неожиданная находка попала к ней, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К публикации автор поста прикрепила фотографию длинного листа бумаги с надписями арабской вязью с двух сторон. "Случайно нашла это в квартире. Она была спрятана, и это меня настораживает. Что это, черт возьми, такое?" - подписала она фотографию.

В комментариях пользователи, умеющие читать арабскую вязь, успокоили девушку, заявив, что она обнаружила записку с молитвой, призванной защитить от черной магии, сглаза и злых духов. По их словам, находку следует сжечь перед домом или утопить. Пользовательница поблагодарила читателей за объяснение, добавив, что спрятать записку мог кто-то из ее знакомых, приходивших в гости. Она призналась, что этот факт смущает ее, так как приятели сделали это втайне от нее.