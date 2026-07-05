https://news.day.az/popularblog/1846095.html Домашний тирамису от imhungry.az - ВИДЕО Азербайджанский блогер под ником imhungry.az поделилась рецептом популярного десерта тирамису, который можно приготовить в домашних условиях. Как передает Day.Az, рецептом блогер поделилась на своей странице в Instagram.
Домашний тирамису от imhungry.az - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под ником imhungry.az поделилась рецептом популярного десерта тирамису, который можно приготовить в домашних условиях.
Как передает Day.Az, рецептом блогер поделилась на своей странице в Instagram.
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