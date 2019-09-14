Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такое решение было принято сегодня после ухудшения состояния артистки. Она остается в больнице под наблюдением.

Сообщается, что ранее Заворотнюк выписали из больницы в Польше, поскольку дальнейшее лечение ей было противопоказано. Артистка обращалась в несколько клиник, но лишь одно медучреждение в Москве согласилось принять ее. В субботу, 14 сентября, ей прекратили специализированную терапию.

Ранее стало известно, что Заворотнюк частично парализовало. Она находится в реанимации, и нейрохирурги рассматривают возможность операции, но "любое вмешательство может быть опасно". Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга.

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