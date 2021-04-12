https://news.day.az/showbiz/1333314.html Ниямеддин Мусаев госпитализирован с коронавирусом
Ниямеддин Мусаев госпитализирован с коронавирусом
Народный артист Азербайджана Ниямеддин Мусаев заразился коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на Axşam.az.
Певец несколько дней назад был госпитализирован в Центральную больницу нефтяников.
Как сообщили в медучреждении, Н.Мусаев в настоящее время чувствует себя хорошо, температура тела в норме.
Артист же отказался давать комментарии по поводу своего состояния здоровья.
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