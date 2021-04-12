Ниямеддин Мусаев госпитализирован с коронавирусом

Народный артист Азербайджана Ниямеддин Мусаев заразился коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на Axşam.az.

Певец несколько дней назад был госпитализирован в Центральную больницу нефтяников.

Как сообщили в медучреждении, Н.Мусаев в настоящее время чувствует себя хорошо, температура тела в норме.

Артист же отказался давать комментарии по поводу своего состояния здоровья.