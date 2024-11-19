«Гладиатор 2» установил рекорд по кассовым сборам

Продолжение культового экшена Ридли Скотта "Гладиатор 2" в международном прокате собрал 87 миллионов долларов. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такой показатель кассовых сборов в первый же уикенд оказался рекордным для студии Paramount Pictures, а также для режиссера картины. Бюджет второй части эпоса составил более 250 миллионов долларов.

На данный момент "Гладиатор 2" вышел в прокат в 63 странах, а больше всего заработал в Великобритании, Франции, Испании, Австралии и Мексике. Отмечается, что в США и Канаде блокбастер выйдет на экраны 22 ноября.