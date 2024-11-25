Вера Брежнева о личной жизни: «Я влюблена»

Певица Вера Брежнева в интервью журналистке Рамине Эсхакзай заявила, что встретила новую любовь.

"Я влюблена. Я сейчас очень счастлива... Я не спешу замуж, потому что уже там была. Для того, чтобы выйти замуж, надо действительно хорошо узнать друг друга", - сказала поп-исполнительница, передает Day.Az.

С 2015 года Вера Брежнева была замужем за продюсером Константином Меладзе, но в октябре прошлого года сообщила о разводе с ним. Супруги расстались после восьми лет брака. Общих детей у певицы и продюсера не было. Причину разрыва знаменитости не раскрыли.