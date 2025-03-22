Билли Айлиш заподозрили в новом романе с актером

Певицу Билли Айлиш засняли с актером Натом Вулфом после премии iHeartRadio Music Awards. Об этом сообщает Dailу Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Билли Айлиш выпустила клип на песню Chihiro, в котором снялся актер Нат Вулф. После этого пару регулярно видели вместе, а затем поклонники засняли, как они вместе покинули премию и поехали в направлении дома певицы.

"Билли и Нат просто друзья. Они больше похожи на брата и сестру, чем на кого-либо еще, и между ними нет никакой романтики", - уверяют инсайдеры издания.

Однако поклонники уверены, что между артистами больше, чем дружба.