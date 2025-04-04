Брэдли Купер разорвал дружбу с Леонардо Ди Каприо

Голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купер перестали общаться из-за супермодели Джиджи Хадид. Об этом сообщает издание Radar Online со ссылкой на инсайдера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Их дружба практически испарилась, почти нереально увидеть их вместе или в одной компании. Это все грустно, поскольку они были как братья. Правда в том, что Брэдли Купер считает, что Леонардо Ди Каприо плохо обращался с Джиджи Хадид, и это добавляет холодности", - заявил собеседник издания.

Инсайдер пояснил, что Джиджи Хадид, которая ранее встречалась с Леонардо Ди Каприо, обиделась на актера, потому что он плохо к ней отнесся. По словам источника, Брэдли Купер встал на сторону своей возлюбленной.

"Лео подвел ее. Все видят, что в этой ситуации инициатива идет от Джиджи, но Брэдли джентльмен и не станет это озвучивать", - отметил источник.