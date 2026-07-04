Вокруг свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси разгорелся скандал

Гости свадьбы Тейлор Свифт обиделись на пару из-за разных приглашений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Metro.

В эти выходные, 4 и 5 июля, в Мэдисон-сквер-Гарден состоится свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, в которой примут участие около 1000 человек. По словам источника издания, все члены команды спортсмена Трэвиса Келса получили "общее приглашение" и обиделись на то, что оно было не персональным. Кроме того, уровень пригласительного влияет на количество мероприятий в рамках свадьбы, и на то, в каком отеле вы остановились. Некоторых из гостей поселили в скромном отеле Marriott Marquis на Таймс-сквер, а другие - в заведениях заметно более престижном.

В августе прошлого года футболист Трэвис Келси и певица Тейлор Свифт объявили о помолвке. Пара опубликовала в соцсетях фото, где они обнимались и держались за руки. Футболист подарил возлюбленной кольцо, которое он разработал совместно с дизайнером Кайндред Лубек в ювелирном салоне Artifex Fine Jewelry. Спортсмен выбрал украшение с бриллиантом старой огранки на золотом ободке.

Новости о романе Свифт со звездой американского футбола Келси впервые возникли в 2023 году. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили вместе фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ.