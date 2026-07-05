https://news.day.az/showbiz/1846064.html Пенелопа Крус и Хавьер Бардем посетили футбольный матч в Лос-Анджелесе Актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем посетили матч в Лос-Анджелесе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People. Пара была замечена на матче Испания-Австрия. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем с их подругой, певицей Розалией болели за любимую сборную Испании на трибунах.
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем посетили футбольный матч в Лос-Анджелесе
Актеры Пенелопа Крус и Хавьер Бардем посетили матч в Лос-Анджелесе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает People.
Пара была замечена на матче Испания-Австрия. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем с их подругой, певицей Розалией болели за любимую сборную Испании на трибунах. Актриса надела красную футболку в знак поддержки команды.
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