Энн Хэтэуэй рассказала о беременности

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй призналась, что была удивлена новостью о третьей беременности. Слова знаменитости приводит издание Daily Mail, ередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы, конечно, знали, что делаем, но были так потрясены, что все получилось... Я знаю, что не каждому, кто хочет стать родителем, это удается. Я просто поражена тем, как мне повезло. У меня дважды все сложилось очень удачно, и это действительно большая удача", - заявила актриса.

Энн Хэтэуэй добавила, что ей повезло с супругом Адамом Шульманом, потому что он во всем ее поддерживает.

"Если я не знала этого до прошлого года, то теперь, думаю, точно уверена. Он поддерживает во всем, он просто на высоте. Он держится молодцом. Надеюсь, это не прозвучит как хвастовство, но для меня он - идеальный партнер", - поделилась артистка.