Вупи Голдберг довела до слез беременную Энн Хэтэуэй

Телеведущая и журналистка Вупи Голдберг в ток-шоу ABC довела до слез беременную актрису Энн Хэтэуэй. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вупи Голдберг похвалила Энн Хэтэуэй, заявив, что ей приятно наблюдать за тем, как развивается актриса. Артистка попыталась остановить телеведущую, потому что ее растрогали слова.

"Ты просто расцвела, превратилась в потрясающую актрису. Девушка..." - продолжила Голдберг.

"Нет, не надо!" - повторила Хэтэуэй, закрыв лицо руками и начав плакать.

Телеведущая подчеркнула, что актрисе нужно выслушать ее похвалу.

"Это то, что вам нужно знать и помнить", - добавила журналистка.