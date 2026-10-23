Хадид раскрыла правду о показе Victoria's Secret

Модель Джиджи Хадид заступилась за коллегу Эльзу Хоск, которую раскритиковали за плохую походку на показе Victoria's Secret.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Page Six.

Пользовательница Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала ролик, в котором Эльза Хоск с огромными золотыми крыльями дефилировала на показе Victoria's Secret. Девушка обратила внимание на походку модели, намекнув, что Жизель Бюндхен так бы никогда не прошлась. Джиджи Хадид встала на защиту коллеги, заявив, что Хоск было трудно передвигаться из-за ее крыльев.

"Эльза просто великолепна. Я большая поклонница первых "ангелов", но масштаб и размер этого показа не сравнимы с прошлыми шоу. Сейчас в крыльях приходится очень долго идти, они могут весить более 75 фунтов (34 килограмма), быть высотой более 10 футов (3 метров), иногда могут быть даже аниматронными и так далее... Чтобы снять с нас эти крылья, нужны трое мужчин. Эльза потрясающая, сильная и несла их как настоящая королева. Вы даже не представляете", - ответила Хадид.

В шоу также поучаствовали Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Барбара Палвин, Адриана Лима, Роузи Хантингтон-Уайтли и другие звезды.