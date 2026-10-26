Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта сделала пирсинг губы

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сделала пирсинг губы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Папарацци подловили 20-летнюю Шайло на фермерском рынке в Лос-Анджелесе. Журналисты обратили внимание, что дочь актрисы сделала пирсинг в губе, напоминающий украшение, которое ее мать надела на премьере фильма "Вечные" в 2021 году. Девушка была запечатлена в сером худи с принтом и темно-синих брюках. Она также убрала волосы под капюшон и отказалась от макияжа.

До этого издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера из окружения Брэда Питта сообщило, что дети звезд поменяли номера телефонов, чтобы прекратить общение с отцом.

"В прошлом Брэд пытался связаться с детьми, хотя и был уверен, что Энджи пресечет любые попытки общения. Но в итоге он выяснил, что все они сменили свои контактные данные", - заявил собеседник таблоида.

По словам инсайдера, от общения с отцом решили отказаться все дети актера: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен. Окружение Питта отметило, что поступок наследников стал ударом для артиста.